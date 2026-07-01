¿Con Demi Lovato? Disney revela un nuevo tráiler de Camp Rock 3

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney presentó hoy el primer avance oficial de Camp Rock 3, la tercera entrega de la saga musical que en 2008 y 2010 convirtió a los Jonas Brothers y a Demi Lovato en referentes de toda una camada de adolescentes. Según confirmó la compañía, Camp Rock 3 se estrenará el 13 de agosto en Disney Channel y quedará disponible al día siguiente en Disney+. La producción retoma la historia tiempo después de los sucesos narrados en Camp Rock 2: The Final Jam, cuando la banda ficticia Connect 3 se queda sin acto de apertura para su gira de reencuentro y decide volver al campamento donde todo empezó para buscar un reemplazo entre los nuevos talentos. Joe, Nick y Kevin Jonas retoman a sus personajes de siempre, Shane, Nate y Jason Gray, y esta vez asumen un rol distinto dentro de la trama, el de guías de una camada de jóvenes músicos que compiten por un lugar en el escenario junto a ellos.

Maria Canals-Barrera también regresa como Connie Torres, uno de los rostros que los fanáticos de las primeras películas reconocerán de inmediato.

La sinopsis oficial divulgada por Disney adelanta que, mientras los campistas se disputan la oportunidad de abrir los shows de Connect 3, surgirán tensiones, alianzas inesperadas y algún que otro romance, ingredientes que ya formaban parte del ADN de la franquicia original. Entre los nuevos nombres que se suman a la historia aparecen Liamani Segura como Sage, descrita por la producción como una campista decidida y ambiciosa, además de Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, quienes interpretan a distintos personajes del nuevo grupo de aspirantes. Sherry Cola también integra el elenco en el papel de Lark, encargada de preparar a los campistas para la competencia.

Nueva música

Junto al tráiler, Disney lanzó One Beat Away, el primer sencillo de la película, interpretado por Segura junto al resto del elenco joven. La compañía adelantó además que la banda sonora incluirá tanto canciones inéditas como temas de las dos primeras entregas, un guiño directo para quienes crecieron con la franquicia.

La dirección de este nuevo capítulo quedó en manos de Verónica Rodríguez, mientras que el guion fue escrito por Eydie Faye. La coreografía de las secuencias musicales corrió por cuenta de Jamal Sims, colaborador habitual de otras producciones musicales de Disney.

En la producción ejecutiva figuran Tim Federle, los propios hermanos Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.