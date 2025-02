Britney Spears paga millonaria suma para cerrar disputa legal con su padre

Según documentos obtenidos por la revista People, la intérprete de Gimme More aceptó cubrir las facturas legales de su padre, que ascienden a $ 2.12 millones.

El acuerdo también establece que “ninguna de las partes admite ningún hecho, reclamación, responsabilidad o delito”, dejando claro que este pago no implica reconocimiento de culpa por parte de la cantante.

Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre (FOTOS)

Actualmente, la también compositora se mantiene alejada de los escenarios y centrada en recuperar su estabilidad personal.

No tiene planes de regresar a la industria musical a corto plazo y, por ahora, su prioridad es reconstruir la relación con sus hijos.

Además, se espera que próximamente inicie la preproducción de su película biográfica basada en su exitoso libro The Woman In Me.