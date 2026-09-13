Britney Spears celebra los cumpleaños de sus hijos: "espero ser la mejor mami"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears aprovechó el fin de semana para felicitar a sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes cumplen 21 y 20 años respectivamente. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotografías junto a mensajes dedicados a cada uno.

En la publicación dirigida a Jayden, la intérprete incluyó una imagen reciente del joven en una sesión de fotos junto a otra de su infancia. Spears le escribió "espero ser la mejor mami del mundo cada día de tu vida", además de calificar la vida como "esta cosa hermosa y delicada".