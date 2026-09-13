Britney Spears celebra los cumpleaños de sus hijos: "espero ser la mejor mami"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears aprovechó el fin de semana para felicitar a sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes cumplen 21 y 20 años respectivamente. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotografías junto a mensajes dedicados a cada uno.
En la publicación dirigida a Jayden, la intérprete incluyó una imagen reciente del joven en una sesión de fotos junto a otra de su infancia. Spears le escribió "espero ser la mejor mami del mundo cada día de tu vida", además de calificar la vida como "esta cosa hermosa y delicada".
Para Preston, cuyo cumpleaños es este lunes, la cantante compartió un mensaje con un tono cercano en el que también bromeó sobre su físico, además de manifestar el orgullo que siente por el hombre en el que se ha convertido.
Spears comparte a ambos jóvenes con su expareja Kevin Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007. La relación entre la cantante y sus hijos, distanciada durante un tiempo, se recompuso en marzo, después de que la artista fuera arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Según trascendió en su momento, Preston y Jayden acompañaron a su madre durante ese proceso.
Desde entonces, la cantante ha mostrado con frecuencia en redes sociales el vínculo que mantiene con ambos jóvenes, quienes además debutaron como modelos en julio durante la Semana de la Moda de París.