Bill Gates admite que fue infiel a Melinda con dos mujeres durante su matrimonio

Los Ángeles, Estados Unidos.-En una sala llena de empleados de su propia fundación, Bill Gates hizo lo que llevaba años evitando: confesó.
El cofundador de Microsoft admitió haber mantenido relaciones con dos mujeres mientras estuvo casado con Melinda Gates. No fueron rumores ni filtraciones. Fueron sus propias palabras.
Una de ellas, una jugadora rusa de bridge a la que conoció en torneos. La otra, una física nuclear rusa con la que coincidió en el mundo de los negocios. Veintisiete años de matrimonio. Dos aventuras. Una confesión tardía.
La revelación no llegó sola. Gates habló ante su equipo para disculparse también por sus lazos con Jeffrey Epstein, el pedófilo convicto cuya sombra lleva años persiguiéndole. Insistió en que nunca fue testigo de nada ilícito y que nunca estuvo cerca de las víctimas. Pero eligió ese mismo momento para abrir otra herida.
No es la primera vez que Gates reconoce una infidelidad. Cuando se anunció el divorcio en 2021, ya admitió haber tenido una relación con una empleada de Microsoft dos décadas atrás. Melinda nunca quiso ahondar en el asunto públicamente. "Esas son preguntas que Bill debe responder", dijo en su momento.
Ahora él las ha respondido. Gates tiene 70 años y rehízo su vida junto a Paula Hurd, viuda del ejecutivo Mark Hurd. Melinda, por su parte, fue vinculada al empresario Philip Vaughn. El matrimonio terminó. La historia, al parecer, todavía no.