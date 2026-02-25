Bill Gates admite que fue infiel a Melinda con dos mujeres durante su matrimonio

Los Ángeles, Estados Unidos.-En una sala llena de empleados de su propia fundación, Bill Gates hizo lo que llevaba años evitando: confesó.

El cofundador de Microsoft admitió haber mantenido relaciones con dos mujeres mientras estuvo casado con Melinda Gates. No fueron rumores ni filtraciones. Fueron sus propias palabras.

Una de ellas, una jugadora rusa de bridge a la que conoció en torneos. La otra, una física nuclear rusa con la que coincidió en el mundo de los negocios. Veintisiete años de matrimonio. Dos aventuras. Una confesión tardía.