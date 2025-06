Diez parejas de famosos que se han separado tras décadas de matrimonio

En 2021, Melinda French, empresaria estadounidense, y Bill Gates, ex director ejecutivo de Microsoft, se separaron después de 27 años juntos. Según French, esto se debió a la pérdida de confianza. A pesar de que ha transcurrido bastante tiempo desde su separación, Bill considera su ruptura como “el error que más lamenta”, así lo mencionó durante una entrevista con The Times of London.