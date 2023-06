Bebe Rexha agredida durante concierto en Nueva York: Recibe tres puntos en la cabeza

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Bebe Rexha tuvo que recibir “tres puntos de sutura” después de ser golpeada en el rostro durante un concierto en Nueva York el domingo.

La cantante, de 33 años, estaba ofreciendo un concierto el domingo en The Rooftop at Pier 17 como parte de su gira Best F’n Night Of My Life.

Rexha, nominada a los Grammy, se encontraba en pleno acto cuando se dirigía hacia la parte delantera del escenario, momento en el que un fanático lanzó un smartphone contra ella.