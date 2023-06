Daniel Bisogno apunta a convertirse en youtuber

“Ahora que estoy fuera de peligro, mi siguiente paso es seguir creando. Tengo muchas ideas en mente para ese sentido (YouTube) y para hacer cosas por ese medio”, compartió en la entrevista.

El conductor también aclaró los rumores que circulaban sobre su estado de salud y negó categóricamente las especulaciones que lo relacionaban con la cirrosis debido a supuestos excesos. Bisogno expresó su indignación ante las afirmaciones falsas publicadas en una reconocida revista, asegurando que tomará acciones legales al respecto.

Además de refutar las acusaciones, Bisogno hizo hincapié en que no está dispuesto a permitir que las palabras de los medios afecten su imagen: “Decir que la fiesta fue lo que me ganó es una falta de respeto total. Trabajo de lunes a domingo, a todas horas. No me afecta que digan cosas, pero mentir es lo que está mal”, enfatizó.