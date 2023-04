Bad Bunny y Kendall Jenner son vistos juntos en concierto de Rosalía en Coachella

El encuentro de ambos se da un día después de que Bad Bunny se presentara en Coachella e hiciera confesiones en las que insinuaba que nadie conocía sobre su vida y que lo único que se escuchaba de él eran rumores.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, expresó sobre el escenario.