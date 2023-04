Bad Bunny anuncia nueva canción con colaboración de Grupo Frontera y fanáticos enloquecen

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ compartió una historia de una fotografía junto a los integrantes de la popular banda mexicana y escribió: “Mañana rolita nueva con mis compas de Grupo Frontera”, junto a emojis de corazón y una carita sonriente.

”Me queda 1% y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo, baby pa’ qué te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto”, dicen los primeros versos de la canción.