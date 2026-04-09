Autora de exitosa novela "La asistenta" revela su verdadera identidad

"Soy una persona real", afirmó la autora al hablar abiertamente con la revista sobre su vida privada, antes de anunciar que planea seguir escribiendo con su seudónimo y centrarse en sus lectores.

El nombre real de Freida McFadden es Sara Cohen , una médica especializada en trastornos cerebrales, de 45 años, que compagina su carrera médica con la escritura de novelas superventas, señala la publicación.

Los Ángeles, Estados Unidos. - La autora de la exitosa novela " La asistenta " ( The Housemaid ), que hasta ahora firmaba con el seudónimo Freida McFadden, ha revelado su verdadera identidad tras mantenerla en secreto durante 23 años en una entrevista con la revista People.

"Estoy en un punto de mi carrera en el que estoy cansada de que esto sea un secreto. Estoy cansada de que la gente debata si soy una persona real o si soy tres hombres", explicó. "Soy una persona real -insistió-, tengo una identidad real y no tengo nada que ocultar", expresó la escritora que durante años ha aparecido en público disfrazada para evitar revelar su aspecto.



La autora también explicó que originalmente optó por usar un seudónimo para evitar conflictos con su trabajo en el hospital.



"Mi objetivo era mantenerlo en secreto hasta que estuviera lista para dejar mi trabajo como médica, para que no fuera como si todos mis compañeros de trabajo lo supieran de repente y eso afectara mi desempeño laboral", dijo.



La exitosa obra de esta autora también ha trascendido la literatura.



La película que lleva su nombre, protagonizada por las actrices Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, ha tenido un gran éxito de taquilla y ya se está preparando la secuela: "El secreto de la asistenta", en la que Sweeney retomará su papel junto a Kirsten Dunst, recordó People.