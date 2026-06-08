Asesinan en Londres a Talay Riley, ganador de un Grammy y letrista de Dua Lipa

Mark Orabiyi, fue encontrado muerto en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

Londres.- El letrista Mark Orabiyi , conocido por el sobrenombre artístico de Talay Riley, de 35 años, ganador de un Grammy y autor de letras para cantantes como Dua Lipa o Britney Spears , fue encontrado muerto a puñaladas el pasado viernes, según un comunicado de la policía del que hoy se hacen eco los medios.

La policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún vivo, pero falleció antes de llegar al hospital. Junto a él, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado.

La policía informó de que arrestó en un primer momento a dos hombres de 27 y 24 años, más una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos y solo uno de ellos fue apercibido para que se mantenga localizable.

Riley ha escrito temas para Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, y ha dado giras por el Reino Unido y EEUU acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz.

Al conocerse su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de homenaje y cariño en sus cuentas de Instagram. Su propio hermano Scribz Riley, también letrista, recordó que el trabajo de Talay "inspiró a tanta gente" y que su muerte "resulta increíble". EFE