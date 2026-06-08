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Asesinan en Londres a Talay Riley, ganador de un Grammy y letrista de Dua Lipa

La policía londinense investiga el crimen del reconocido autor musical, atacado junto a otro joven que se encuentra ingresado en un centro asistencial

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 11:24
Asesinan en Londres a Talay Riley, ganador de un Grammy y letrista de Dua Lipa

Muere apuñalado en Londres el compositor Talay Riley.

 Foto: cortesía redes sociales

Londres.- El letrista Mark Orabiyi, conocido por el sobrenombre artístico de Talay Riley, de 35 años, ganador de un Grammy y autor de letras para cantantes como Dua Lipa o Britney Spears, fue encontrado muerto a puñaladas el pasado viernes, según un comunicado de la policía del que hoy se hacen eco los medios.

Mark Orabiyi, fue encontrado muerto en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

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La policía recibió una llamada que daba parte de una agresión y encontró a Riley aún vivo, pero falleció antes de llegar al hospital. Junto a él, otro joven de 20 años también había resultado herido y aún permanece hospitalizado.

La policía informó de que arrestó en un primer momento a dos hombres de 27 y 24 años, más una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos y solo uno de ellos fue apercibido para que se mantenga localizable.

Riley ha escrito temas para Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, y ha dado giras por el Reino Unido y EEUU acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz.

Al conocerse su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de homenaje y cariño en sus cuentas de Instagram. Su propio hermano Scribz Riley, también letrista, recordó que el trabajo de Talay "inspiró a tanta gente" y que su muerte "resulta increíble". EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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