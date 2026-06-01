¿Cuánto costará la gran boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia?

La elección de Sicilia tiene historia propia dentro de la narrativa sentimental de esta pareja. La artista se inspiró en la boda de Charli XCX, quien contrajo matrimonio en Sicilia en 2025 con el productor y baterista George Daniel, integrante de The 1975. Aquella celebración plantó una semilla que Dua Lipa no tardó en regar. Meses después, la cantante y la diseñadora Donatella Versace realizaron una visita secreta a la isla, un encuentro que la italiana compartió en sus redes sociales con una imagen de Dua Lipa vestida con un diseño inspirado en el icónico modelo que lució la modelo británica Kate Moss en 1995.