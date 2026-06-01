¿Cuánto costará la gran boda de Dua Lipa y Callum Turner en Sicilia?

Dua Lipa y Callum Turner contrajeron matrimonio el 31 de mayo en una ceremonia privada celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, acompañada únicamente por un grupo reducido de familiares y amigos cercanos. Fue un acto deliberadamente sobrio, casi susurrado, que contrastó con el peso mediático de dos figuras que acaparan portadas a ambos lados del Atlántico.
Esa discreción londinense, sin embargo, fue solo el prólogo. El evento de Sicilia, Italia, valorado en al menos un millón de libras esterlinas (1.3 millones de dólares), reunirá a unas 300 personas entre familiares y figuras del mundo del espectáculo.
La ceremonia principal tendrá lugar en la Villa Valguarnera, una construcción del siglo XVII ubicada en Bagheria, localidad a unos 16 kilómetros de Palermo, recinto reconocido por aparecer en los créditos iniciales de la serie The White Lotus y que cuenta con jardines y una escalinata monumental.
Los detalles que han trascendido a través de medios italianos y británicos dibujan una logística que va mucho más allá de un banquete con brindis.
Para coordinar el evento, la organización ha fijado su cuartel general en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde se han reservado dos plantas completas de suites para alojar a los invitados y al equipo técnico. Ese palazzo art nouveau con vistas al Mediterráneo, que ya recibió a la pareja durante unas vacaciones en 2025, actúa como base de operaciones de toda la producción.
La organización corre a cargo de la wedding planner Alessandra Grillo, conocida por coordinar el mediático matrimonio de la creadora de contenido italiana Chiara Ferragni y el rapero Fedez en 2018.
Según los medios italianos, la lista de invitados incluye a grandes figuras de la música como el productor Mark Ronson y las cantantes Olivia Dean y Charli XCX. Sin embargo, la presencia más destacada será la del compositor británico Elton John, amigo cercano de la pareja, a quien las informaciones de la prensa local señalan no solo como testigo de los novios, sino como posible intérprete durante los festejos.
La elección de Sicilia tiene historia propia dentro de la narrativa sentimental de esta pareja. La artista se inspiró en la boda de Charli XCX, quien contrajo matrimonio en Sicilia en 2025 con el productor y baterista George Daniel, integrante de The 1975. Aquella celebración plantó una semilla que Dua Lipa no tardó en regar. Meses después, la cantante y la diseñadora Donatella Versace realizaron una visita secreta a la isla, un encuentro que la italiana compartió en sus redes sociales con una imagen de Dua Lipa vestida con un diseño inspirado en el icónico modelo que lució la modelo británica Kate Moss en 1995.
Para el vestido del gran día en suelo italiano, los reportes apuntan en una dirección precisa. Dua Lipa lucirá un traje confeccionado por un taller local en Palermo, diseñado por su amiga Donatella Versace.
Medios especializados señalan también que la cantante podría lucir un segundo vestido diseñado por Atelier Versace o incluso una creación exclusiva de Simon Porte Jacquemus para los distintos eventos del fin de semana.
Los escenarios elegidos dan idea de la magnitud de lo que se prepara. La celebración tendrá como escenario principal la histórica Villa Valguarnera en Bagheria, mientras que parte de las actividades y recepciones se desarrollarán en la Galería de Arte de Palermo y en el Palazzo Gangi, uno de los edificios más emblemáticos de la capital siciliana.
La pareja se conoció en 2023 en Londres y, posteriormente, se cruzaron en Los Ángeles. La relación se oficializó en enero de 2024 y para diciembre del mismo año, los famosos ya estaban comprometidos en matrimonio.