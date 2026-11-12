Aria Vega, “La nena de Quilla”, gana el Latin Grammy a Mejor nuevo artista

Nevada, Estados Unidos.- La cantante barranquillera Aria Vega, conocida como “la nena de Quilla”, ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista durante la 27.ª edición de los premios, celebrada la noche de este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Vega, de 29 años, se impuso a Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sánches y Zeca Veloso. La Academia Latina de la Grabación amplió este año la categoría a 11 nominados, uno más de los habituales, según detalló Rolling Stone, y evaluó trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Con el gramófono en la mano, la artista contó que un profesor de su etapa universitaria puso como primera tarea algo que la describiera. Ella armó un corcho con recortes y una frase, “sueños grandes y buen gusto”. Estar en esa tarima, dijo, era “uno de esos sueños premium”. A los miembros de la Academia les habló de frente. Aseguró que sus colegas “tienen un gusto y un criterio increíble para la música” y que “aman esto y se dedican a esta vaina”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después llevó el mensaje a su tierra. “Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia. Barranquilla y la Costa Caribe colombiana tiene muchísimo talento, muchísimo talento, pero no tiene industria musical”, afirmó. Y sentenció que “que yo esté aquí con este gramófono en la mano significa que los sueños no conocen de geografía. Los sueños no conocen de miedo”. Cerró con tres agradecimientos seguidos. “Gracias, Costa Caribe colombiana. Gracias, Barranquilla. Gracias, Colombia”. El premio llega después de un 2026 de ascenso veloz. “Chévere”, lanzada en enero, ganó terreno durante el Carnaval de Barranquilla, y su remix con Ryan Castro, estrenado en febrero, alcanzó el primer lugar del Billboard Colombia Hot 100. Billboard la presentó en febrero en su sección On the Radar Latin y en julio la nombró Latin Up-And-Comer del mes. En su pronóstico previo a la gala, uno de sus editores la calificó como “la que hay que vencer” en la categoría.