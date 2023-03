Anne Hathaway, protagonista de nueva película

ESTADOS UNIDOS.- Todo cinéfilo reconoce que It Follows logró convertirse en una película de culto, dentro del género de terror, gracias a la eficacia de David Robert Mitchell.



El cineasta estadounidense dirigió este espectáculo terrorífico que relata cómo las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se esparcen de unos a otros como si fueran una especie de maldición de la que es complicado despegarse.



Hoy por hoy Robert Mitchell está preparando su próxima película, junto a Bad Robot, la productora de J.J. Abrams, y finalmente se ha anunciado que la mimada actriz de Hollywood Anne Hathaway será la protagonista de la obra.



De momento no se conoce detalle alguno ni sobre el título ni sobre la historia o género que abordará, más allá de que se rodará en IMAX a partir de otoño de este mismo año. Lo único que las partes implicadas han desvelado es que se podría definir como “un emocionante paseo”. Una descripción críptica con la que poco puede hacerse por ahora. Los seguidores del director y de la intérprete están a la espera de que se compartan más detalles.