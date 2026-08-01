Anitta explica por qué prohíbe el alcohol durante dos horas en sus conciertos

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante brasileña Anitta inició este sábado en Porto Alegre la gira Equilibrivm Tour, que incorpora una dinámica poco frecuente en el formato de concierto tradicional. Antes de cada show, el público puede acceder de forma gratuita a un conjunto de actividades holísticas reunidas en un espacio bautizado como Vila Equilivrium.

El recinto ofrece, durante las dos horas previas al espectáculo, abrazos gratuitos, sesiones de meditación guiada, danzas circulares, terapias sonoras y lectura de tarot y carta astral. En ese mismo periodo se suspende la venta de bebidas alcohólicas, una medida que generó comentarios entre parte de los seguidores de la artista en Brasil, al interpretar que la restricción se extendería a todo el concierto.

Anitta salió al paso de esa lectura en sus redes sociales y precisó que el veto responde únicamente a la naturaleza de las actividades programadas en la Vila. Según explicó, la venta de alcohol se retoma una vez concluye esa franja y antes de que arranque el espectáculo musical.

La propuesta se enmarca en el proyecto conceptual que la artista presentó en abril con el álbum Equilibrivm y que completó la semana pasada con Equilibrivm II, un trabajo centrado en la espiritualidad, la ancestralidad y la identidad. Anitta lo describió como el proyecto "más grande y especial" de su carrera y como uno de los discos "auténticos" que ha publicado.

Tras el lanzamiento del segundo álbum, la cantante señaló "Esperé toda mi vida para realizar una obra que representara mi alma entera desbordándose desde dentro hacia fuera". El disco combina géneros como la bossa nova, la samba, el reggae, el funk y el forró, y reúne canciones con matices autobiográficos que, según la artista, reflejan su mirada sobre la cultura brasileña.