Natanael Cano, Grupo Firme y Anitta encabezan la semana musical

Miami, Estados Unidos.- La brasileña Anitta estrenó 'EQUILIBRIVM II', su noveno álbum de estudio, y con el que destaca en una semana de estrenos latinos con novedades de figuras del regional mexicano como Natanael Cano, Grupo Firme o Edén Muñoz, los puertorriqueños Brray y Lunay, y la emergente EMJAY.

Anitta abraza sus raíces brasileñas

La brasileña Anitta presentó el jueves 'EQUILIBRIVM II', su noveno disco y continuación del proyecto que publicó en abril, con el que profundiza en el amor, la espiritualidad y la ancestralidad. El disco, un homenaje a la cultura brasileña a través de la bossa nova, el samba y el forró, reúne a 13 invitados de la música del país (entre ellos, Maria Bethânia y Alceu Valença) y llega acompañado de un cortometraje musical dirigido por Nídia Aranha.

Natanael Cano recuerda sus orígenes

El mexicano Natanael Cano lanzó este jueves 'Pa' la maña' segundo sencillo de su próximo álbum, apenas unas semanas después de su regreso a los corridos tumbados a inicios de julio. El artista se apoya de nuevo en Gabito Ballesteros y en Adriel Favela, otra de las voces que renovaron el género desde México, y suma la tuba a las guitarras del corrido como guiño a su Sonora natal.

Grupo Firme pide una segunda oportunidad

Grupo Firme, una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, lanzó 'Vuelve', sencillo de desamor en el que un amante incapaz de soltar a quien ya rehízo su vida ruega una última ocasión para reconquistarla. El video se rodó en el salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del mundo, en el suroeste de Bolivia, con el vocalista Eduin Caz al frente de la interpretación, arropado por la banda en directo.

Lunay enciende el verano

El puertorriqueño Lunay estrenó este viernes 'Mi BB', junto a su compatriota Omar Courtz, un trap latino sensual pensado para la pista de baile. Tras una semana de adelantos en redes, el tema reúne a dos voces de la nueva generación urbana en torno a un romance pasajero que ninguno logra quitarse de la cabeza.

Edén Muñoz y Alfredo Olivas pasan página