Andrea Legarreta: ¿Qué dice Erik Rubín del nuevo novio de la presentadora?

Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio del noviazgo entre la actriz y presentadora mexicana Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Muchos de los seguidores de la presentadora del programa Hoy de la cadena Televisa son a favor. Sin embargo hay quienes preguntan sobre la diferencia de edad entre el sobrino del presentador Pepillo Origel, quien tiene 34 años y Andrea, que tiene 54 años de edad. Es decir, que la actriz y presentadora es 20 años mayor que su novio. Aunque los internautas afirman que se mantiene muy bien para su edad y desde que anunció su romance han inundado sus redes de felicitaciones para ella y su nueva pareja.

“Como dicen, lo que se ve no se juzga, es más que evidente”, con esta frase Andrea Legarreta confirmó que Luis Carlos y ella mantienen una relación sentimental y con ello terminaron los rumores.

Luis Carlos es entrenador y creador de contenido fitness. Es conocido en el medio no por su tío, sino porque ha participado en el programa Hoy y en otros proyectos de Televisa.

La reacción de Erik Rubín

Pero, ¿Qué dice el ex esposo de Andrea, el cantante Erik Rubín sobre esta relación de la madre de sus hijas? La actriz mexicana compartió en una entrevista con la periodista Edén Dorantes que su ex esposo Erik Rubín le dijo: "No sabes el gusto que me da". Andrea expresó que entre ellos hay mucho respeto. "Al final, él y yo somos familia, nos adoramos desde otro lugar, pero anhelamos que el otro esté con una buena persona".