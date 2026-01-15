¿Quién es Luis Carlos, el novio de Andrea Legarreta y sobrino de Pepillo Origel?

La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, confirmó que mantiene una relación sentimental con Luis Carlos Origel, quien es 13 años menor que ella y forma parte de Televisa.
La presentadora compartió que atraviesa un momento de estabilidad emocional y que el romance surgió de manera inesperada, luego de una etapa personal marcada por la tristeza.
Aunque evitó dar detalles específicos sobre el inicio de la relación, aseguró encontrarse feliz e ilusionada con esta nueva etapa de su vida.
Aunque Legarreta no reveló inicialmente el nombre de su pareja en entrevistas con Televisa Espectáculos, diversas pistas en redes sociales y reportes periodísticos confirmaron que se trata de Luis Carlos Origel, colaborador del programa Hoy y figura cada vez más visible dentro de la televisora.
De acuerdo con información de N+ y otros medios especializados, Luis Carlos Origel es originario de León, Guanajuato, y tiene alrededor de 40 años.
Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al deporte, donde se desempeñó como futbolista durante varios años. Posteriormente, enfocó su carrera en el acondicionamiento físico y el entrenamiento personalizado.
Su especialización en el ámbito del fitness lo llevó a consolidarse como entrenador y coach, impartiendo rutinas y asesorías en distintas partes de México. Esta faceta fue la que le abrió las puertas a la televisión, al integrarse desde 2017 como colaborador del programa Hoy, donde ofrece consejos relacionados con la salud, el ejercicio y el bienestar físico.
Además de su perfil deportivo, Origel ha desarrollado una carrera en medios de comunicación. En septiembre de 2025 se graduó como conductor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, fortaleciendo su preparación académica para desempeñarse como presentador y comunicador.
Actualmente, también participa en el programa Expreso de la Mañana, donde continúa compartiendo contenidos enfocados en hábitos saludables y estilo de vida.
Luis Carlos Origel es ahijado del reconocido periodista de espectáculos Juan José Pepillo Origel, una figura clave dentro del medio artístico en México.
Este vínculo familiar facilitó su acercamiento al entorno televisivo, permitiéndole ganar visibilidad a través de apariciones recurrentes en distintos espacios de Televisa.
Además, Origel ha trabajado como modelo, es embajador de la marca deportiva Puma y mantiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y aspectos de su vida personal.
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se conocen desde hace varios años, específicamente desde 2017, cuando él comenzó a colaborar de manera constante en Hoy.
De acuerdo con información disponible, su relación inició como una amistad discreta que, con el tiempo, se fue fortaleciendo hasta convertirse en un vínculo sentimental más cercano y sólido.
En redes sociales, la conductora ha dejado ver que su pareja ya convive con sus hijas y con su exesposo, Erik Rubín.