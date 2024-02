América Ferrera será honrada con el premio Multi-Hyphenate de la USC

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz con ascendencia hondureña América Ferrera será honrada con el segundo premio anual Multi-Hyphenate por parte de la Escuela de Artes Dramáticas (USC, por sus siglas en inglés) en la Universidad del Sur de California.

Este galardón honra a los artistas “cuya carrera abarca la versatilidad y la innovación en el panorama multifacético del mundo del entretenimiento”, de acuerdo con Variety.

Por su parte, la actriz de Barbie dijo sentirse honrada por recibir este premio. “Desde mis días en la USC he tenido el privilegio de explorar mis muchas pasiones e intereses. He creado mi propio camino manteniéndome fiel a todas las diferentes cosas que me importan y amo hacer. No necesitamos limitar nuestra vida creativa a puestos de trabajo atractivos”, aseveró.