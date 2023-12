America Ferrera dispuesta a interpretar de nuevo a Betty, la fea

La actriz de raíces hondureñas, America Ferrera fue la encargada de meterse en la piel de Betty en la versión estadounidense, que se emitió en la cadena ABC entre 2006 y 2010, y por su parte no tendría ningún inconveniente en retomar el papel.

Ella lleva años tratando de convertir en una realidad la tercera entrega de las películas The Sisterhood of the Traveling Pants, donde trabajó con Amber Tamblyn, Alexis Bledel y Blake Lively.

Las cuatro están deseando ver qué ha sido de las amigas que descubrían unos pantalones mágicos que les sentaban a la perfección a todas a pesar de que cada una tiene una talla diferente. Y, sin embargo, la secuela nunca termina de materializarse.

En el caso de Ugly Betty, juega a su favor que se trata de uno de los trabajos más queridos por Salma Hayek, productora ejecutiva de la serie, que es muy consciente de que toda una nueva generación ha descubierto las aventuras de Betty.