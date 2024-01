Critics Choice Awards: America Ferrera fue premiada con el SeeHer

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-En una noche llena de estrellas y reconocimientos en los Critics Choice Movie Awards 2024, celebrados en Santa Mónica, California, la actriz con ascendencia hondureña, America Ferrera, brilló con luz propia al recibir el premio SeeHer por sus destacadas contribuciones a la auténtica representación de niñas y mujeres en la pantalla. La actriz y productora Margot Robbie, compañera de reparto en la película Barbie, entregó el premio a Ferrera y aseguró que es “una artista y una activista que nos dice la verdad y nos pide que alcancemos algo más en el mundo y en nosotros mismos”.

Discurso de America Ferrera

Al subir al escenario y recibir su premio, Ferrera pronunció un emotivo discurso donde reflexionó sobre su carrera de dos décadas y la evolución que ha presenciado en la representación de personajes latinos en la industria del entretenimiento.

“Crecí como una chica hondureño-estadounidense de primera generación, enamorada de la televisión, el cine y el teatro, que deseaba desesperadamente ser parte de un legado narrativo en el que no podía verme reflejada. Por supuesto, podía identificarme con personajes fuertes y complejos, pero estos personajes rara vez, si es que alguna vez, se parecían a mí. Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla, representadas como seres humanos completos”, empezó diciendo. Además, recalcó que gracias a escritores, directores, productores y ejecutivos audaces se han desafiado los prejuicios y eso ha permitido que algunas actrices latinas den vida, en la pantalla grande, a mujeres fuertes y fantásticas.

“Para mí, esta es la mejor y más elevada utilidad de la narración. Afirmar la plena humanidad de los demás. Sostener la verdad de que todos somos dignos de ser vistos: negros, marrones, indígenas, asiáticos, personas trans, con discapacidades, de cualquier tipo de cuerpo, de cualquier género. Todos somos dignos de que nuestras vidas sean reflejadas de manera rica y auténtica”, agregó Ferrera.

También se dirigió a Margot Robbie y a la directora de Barbie, Greta Gerwig, quienes no pudieron evitar derramar algunas lágrimas. “Margot, tú viste valor en Barbie, en la idea de la mujer, que ha sido vista como demasiado niña o demasiado problemática. Y Greta, gracias por demostrar a través de tu maestría como cineasta que no hay problema en tener una buena historia y una buena taquilla al mismo tiempo”, expresó Ferrera.

Monólogo de América Ferrera en Barbie

En julio de 2023, “Barbie” fue la película más taquillera en los cines de Estados Unidos, al recaudar 155 millones dólares en su primera semana de estreno. En la cinta, el poderoso monólogo de Gloria (interpretada por America Ferrera) se convirtió en el corazón de la película. A continuación una traducción al español:

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena... Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. No puedes decir que quieres ser delgada, tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser la jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer con una carrera, pero también estar siempre al pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan por quejarte.

Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Siempre debes destacar y ser agradecida; pero nunca olvides que el sistema está amañado, así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida. No tienes derecho a envejecer, nunca puedes ser grosera, no presumas, no seas egoísta, nunca caigas, no falles, nunca demuestres miedo, no te salgas de la raya. ¡Es muy difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias! Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya”.

¿Quién es America Ferrera?

America Ferrera, hija de padres hondureños, es una destacada actriz estadounidense reconocida por su papel en Ugly Betty, que le valió premios Emmy, Golden Globes y Screen Actor Guild Awards.

Su debut en Real Women Have Curves la catapultó a la fama, seguido de éxitos taquilleros como Gotta Kick It Up, The Sisterhood of the Traveling Pants y Superstone. Ferrera, además de su éxito en la actuación, utiliza su posición privilegiada para desafiar estereotipos sobre la comunidad latina, destacándose como activista política. En 2007, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Nacida el 18 de abril de 1984, Ferrera, actualmente con 39 años, continúa dejando su huella en la industria del entretenimiento y la defensa de la diversidad.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico