¿Quién fue el alumno que ‘emocionó’ a Lolita Cortés en la tercera generación de La Academia?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La Academia ha causado diversas emociones y sorpresas a lo largo de cada emisión, sin embargo, la reciente reacción de Lolita Cortés al ver cantar al académico Andrés se robó los reflectores. Ante ello, la apodada ‘jueza de hierro’ recordó una situación similar que le sucedió hace unos años con un exalumno, cuyo nombre no quiso revelar, pero que los internautas se dieron a la tarea de buscarlo.

“Creo que sólo una vez en una Academia me pasó que me ganó el reality, fue mi primera generación y estaba el maestro Carlos Quezada en la generación y otros alumnos. Él cantó y me desmaye gritándole cuanto me gustaba, claro, eso fue hace 20 años”, dijo Lola Cortés el pasado domingo.

Ante la negativa de revelar el nombre del exacadémico, los internautas hicieron de las suyas y en las diversas plataformas sociales comenzó a circular un video de la vez que la también actriz de teatro se emocionó con la participación de un alumno en la tercera generación.

Cabe señalar que Lolita Cortés se ha caracterizado por sus fuertes críticas, pues su amplia experiencia hace que no se sorprenda fácilmente. Es por eso que su reacción sorprendió a los espectadores del reality show.

ES DE INTERÉS: ¿Qué canciones intepretará Cesia Sáenz esta semana en La Academia?