“No entiendo cómo funciona la crítica contigo”: La fuerte pelea de Lolita Cortés y Alexander Acha en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un fuerte y acalorado debate se registró en el concierto 10 de La Academia luego de que la jueza Lolita Cortés y el director Alexander Acha protagonizaran una acalorada discusión sobre el escenario luego de que culminara la actuación de la hondureña Cesia Sáenz.

Todo inició en el momento en que Acha tomó la palabra para dar su opinión, quien despotricó contra Cortés y cuestionó su labor como jueza del popular programa.

VEA: Cesia Sáenz recibe críticas y halagos con su interpretación de “Acá entre nos”

“No entiendo cómo funciona la crítica contigo, cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hacen mal no merecemos que nos menciones. Yo te voy a decir la verdad, yo te quisiera decir en esta ocasión que te ahorres esas palabras”, inició cuestionando a la controvertida juez el director de La Academia.

Con un rostro de visible incomodidad Cortés no se quedó atrás y respondió a Acha mencionándole su desacuerdo con lo ocurrido en el escenario esta noche y reprochándole además por haber puesto a Cesia Sáenz a interpretar música mexicana.

“Le pido entonces que no se burle de sus alumnos y haga que Eduardo que regresó no le ponga música mexicana... y haga que la niña de Honduras (Cesia Sáenz) interprete música mexicana cuando ustedes no lo hicieron. Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes”, señaló una molesta Lolita Cortés.

Los ánimos entre el director del programa y la jueza se caldearon ante la mirada atónita de participantes y demás miembros del jurado, quienes con incomodidad protagonizaron el tenso debate.

LEA TAMBIÉN: Arturo López Gavito revela si dejará La Academia 20 años por “MasterChef Celebrity”