Adiós a Susan Saint James: fallece la actriz de Kate & Allie tras un cáncer de páncreas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Susan Saint James, la actriz protagonista de populares series como McMillan & Wife, junto a Rock Hudson, o Kate & Allie, falleció en Los Ángeles a los 80 años tras haber sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Su fallecimiento fue confirmado a la revista PEOPLE por su representante, mientras la familia emitió un comunicado en el que describió a la actriz como una persona "generosa con su tiempo y su energía —recursos que valoraba más que el dinero— y que se sentía instintivamente inclinada a ayudar a cualquiera que necesitara apoyo".

Saint James estuvo casada durante 45 años con Dick Ebersol, ejecutivo de la cadena NBC y en 2004, Teddy, el hijo de 14 años de la pareja, perdió la vida en un accidente aéreo en Colorado. La actriz se convirtió en una figura habitual de la televisión a finales de la década de 1960 con la serie de la NBC 'The Name of the Game' ('Audacia es el juego'), un drama en el que interpretaba a la asistente de investigación Peggy Maxwell. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este papel le valió tres nominaciones a los premios Emmy de los que ganó uno.Posteriormente, protagonizó junto a Hudson la serie 'McMillan & Wife' ('MacMillan y esposa'), en la que interpretó a Sally McMillan, la pareja de un comisionado de policía de San Francisco, entre 1971 y 1976. Su actuación le valió tres nominaciones más a los Emmy.