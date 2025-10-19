¿Adamari López y Andrés López Obrador tienen un romance? Esto reveló la conductora

Ciudad de México, México.- Un rumor insólito se propagó en redes sociales y alcanzó medios internacionales, poniendo en el centro de la controversia a la actriz y conductora Adamari López. Las versiones afirmaban que la puertorriqueña mantenía una relación sentimental con el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador. Durante la más reciente emisión de su pódcast "Ada y Chiqui Da Show", su compañera y amiga, la periodista Stephanie Himonidis Sedano, conocida como "Chiquibaby", la confrontó directamente sobre la veracidad de esos comentarios que circulaban en internet. El origen del escándalo se remonta a un video donde López aparentemente confirmaba el supuesto romance. Ella reconoció que las imágenes provenían de una transmisión en vivo auténtica, pero aclaró que el material fue manipulado mediante inteligencia artificial.

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones”, explicó la conductora. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La también actriz señaló que no es la primera vez que la vinculan falsamente con figuras políticas. Recordó que años atrás la asociaron con el expresidente Enrique Peña Nieto. “No conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos. Nunca he coincidido en ningún lugar. No tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”, precisó. Según López, la difusión del video alterado afectó incluso a personas de su entorno. “Todo esto ha sido creado por inteligencia artificial. Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos... Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales. Cuando estuvimos en Panamá, en Premios Juventud, mucha gente se cuestionaba por qué no había ido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.

Finalmente, la presentadora pidió detener las especulaciones y recalcó que el exmandatario está casado con la académica Beatriz Gutiérrez Müller.

