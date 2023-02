HBO Max llegó en 2021 y su precio más bajo se encuentra en $5.99, es la casa de aclamadas series como “Los Sopranos”, The Wire y Game of Thrones. HBO Max permite tener cinco perfiles diferentes a través de 3 dispositivos a la vez.

Prime Video, el canal de video de Amazon tuvo una entrada algo sigilosa en el sector, pero ha experimentado un gran crecimiento desde entonces. En ella se pueden disfrutar programas como The Boys, The man on the high castle y Rings of Power, la serie basada en “El señor de los anillos”. Su precio es de $5.99 al mes.

Una de las más populares en Honduras es Disney+, tardó en llegar pero a través de su servicio se puede mirar todo el contenido de Marvel, Disney y Star Wars de manera exclusiva. Su precio es de $5.99 al mes. Hace un año también llegó Star+, propiedad de Fox y Disney, con la novedad de ofrecer además de películas y series, eventos deportivos en vivo respaldados por ESPN. Su precio es de $10.49 al mes y es uno de los servicios más caros de streaming en Honduras.