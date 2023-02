Netflix baja los precios de sus planes en Honduras

La medida llega justo unos días antes de que la plataforma implemente un sistema de reconocimiento de IP, que obligará a los usuarios que comparten contraseñas a pagar un recargo extra según el número de hogares que tengan activada la misma cuenta de Netflix.

Esta solución ha causado malestar en los usuarios, quienes a través de redes han amenazado con cancelar su plan de Netflix. Los precios por las casas extras que se activen aún se desconocen, pero la plataforma de streaming espera implementarlo entre marzo y abril según anunció previamente.

“En Netflix siempre estamos explorando maneras de mejorar la experiencia de nuestros miembros. Sabemos que nuestros miembros tienen más opciones de entretenimiento que nunca y por eso estamos comprometidos a entregarles una experiencia que no solamente cumpla, sino que exceda sus expectativas” enfatiza la compañía en una nota de prensa.

A su vez agrega “Netflix ha invertido fuertemente en grandes series y películas durante los últimos años y nuestros estrenos en los próximos meses no son la excepción; además contamos con una amplia variedad de títulos recientes como Glass Onion: un misterio de Knives Out, Merlina, Emily in Paris, ‘Pinocho de Guillermo del Toro’ o ‘Tu casa o la mía’” .