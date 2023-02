¿Cómo crear tu dinosaurio profesional para compartirlo en WhatsApp?

Cabe destacar que para realizarlo debes tener una cuenta en Discord o, en su defecto, esperar a que alguien más te lo diseñe por si no deseas iniciar sesión.

4. Si no deseas esperar mucho tiempo, puedes acceder a la web de midjourney.com desde tu celular.

3. En caso de que no encuentres el que va de acorde con tu oficio, puedes dejar un comentario al administrador para que realice el tuyo personalizado.

5. Una vez en el sitio tendrás que presionar “Join the beta”.

6. Tras ello deberás loguearte con tu cuenta de Discord. Si aún no tienes una deberás crearla para poder continuar con los demás pasos.

10. En ese momento aparecerá: /imagine (prompt__)

11. Dentro del paréntesis tienes que escribir las características de tu dinosaurio. Para que funcione tienes que hacerlo en inglés: mini dino, black shirt, reading the newspaper in the street.