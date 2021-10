Michel Brown sobre su papel en Pasión de Gavilanes: "Todavía no se sabe"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Michel Brown, actor que interpretó a Franco Reyes en la telenovela Pasión de Gavilanes, dejó entrever que podría retomar su papel en la segunda temporada de la famosa telenovela colombiana.



Aunque en el presentación oficial del elenco no estaba el actor argentino, durante una entrevista en el programa "Hoy en día" respondió al ser interrogado por su papel: "Todavía no se sabe".



La cara del actor dejó ver que está planeando regresar a la novela que le dio la fama mundial, además Adamari López no pudo contener su emoción.



Brwn reveló que tiene nuevo proyectos en mente y que por eso no se comprometió para filmar la segunda temporada que se estrenará en 2022 por Telemundo.

"Es que ayer no te vimos, vimos a varios de los actores y tú fuiste el único que me faltó, entonces no quería dejar de preguntarte por eso", le insistió la puertorriqueña con mucho tacto. "Sí, es que voy a estar rodando una serie pero... me no habla inglés", siguió entre risas.



Con esto el actor no negó que se pueda integrar al elenco en algún momento de la historia.



Anteriormente, Brown dijo que estaba interesado en nuevos proyectos y no en historias antiguas que no le llaman la atención.