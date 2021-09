¡22 años menor! Niurka Marcos muestra en público a su nuevo novio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Hace unas semanas era un instructor físico, ahora es un hombre 22 años menor que ella, así es la vida romántica de Niurka Marcos.

Según se conoció, el nuevo amor de la controversial cubana es Raúl Palma González, de 32 años de edad y de quien se desconoce su profesión.

En una entrevista concedida a los medios de comunicación, Marcos compartió que antes de comenzar la relación con su actual novio le hizo una serie de preguntas, para así conocer qué tipo de intenciones tenía con ella.

"(Le pregunté) ¿por qué quieres estar conmigo?, digo ya sé que soy bella, ¿verdad?, pero, ¿por qué quieres estar con una señora de 53 años? Te pude haber parido", dijo la artista a la prensa.



"Y él, insistente con que quiero comerme a esa niña. Y yo: 'Pues dale, cómeme'", agregó. "Yo soy como Niurka Marcos (evitando comparaciones), comiéndome a un papacito que me quiso comer", expresó.

Luego de darse a conocer la noticia, los internautas comenzaron a llenar las redes sociales de mensajes de positivismo y halagos hacia la pareja, dejando entrever su aceptación pese a la notable diferencia de edades.

"Como siempre con mangones como se dice en cuba mi cubanita bella… disfruta del manjar"; "Hasta que te veo un macho de tu talla querida, se ven súper"; "La que puede puede y la que no que solo mire, mi diva hermosa"; "Bella que tú eres; que chula pareja hacen. Pregúntale a tu muñeco que si no tiene un hermano (o) un primo para mí; jaja no se crea", y "Hermosa pareja", fueron algunos de los comentarios en su cuenta de Instagram.



Sin embargo, hubo quienes decidieron criticar su relación, pero la bailarina no dudó en salir a la defensiva. "Y al que le pique, que se rasque", refirió Marcos, quien no tuvo problema alguno en mostrar publicamente a su nuevo amor.

