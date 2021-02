"Te voy a aplastar como una cucaracha": Niurka Marcos a su exempleada doméstica

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante y actriz Niurka Marcos se encuentra en medio de la polémica tras ser denunciada por su exempleada doméstica, quien la acusa de haberla despedido sin pago luego de laborar durante 15 años con ella.

La denunciante, identificada como María Inés, reveló que además era víctima de maltrato dentro de la casa de Marcos, pues difundió varios audios en los que se escucha que aparentemente la cubana le truena los dedos y la llama "cucaracha".



Tras el escándalo, los medios de comunicación mexicanos abordaron a la actriz de 53 años al salir de un edificio y a esta no le quedó más que referirse al tema.

"No le debía absolutamente nada. Al contrario, Emilio le pagó su Uber para que se fuera muy bien y yo le di dinero porque ella vino [a la casa]. ¿Qué hubo fricción? Claro, tiene que haber fricción para que termine una relación. Fue el abuso de confianza, que le pedías que hiciera cualquier cosa y te decía: 'No es mi área'".



"Habiendo tanta hambre ¿cómo no va a ser tu área?", dijo molesta la vedette que recalcó que "cuando le dije que la voy a aplastar como una cucaracha es porque lo estoy haciendo ahorita, mami. Te estoy aplastando como una cucaracha y desenmascarándote por descarada", señaló.

Niurka también dijo que "Mari" (como le dice a su exempleada) le robó a su gato, presuntamente porque la cubana realiza sacrificios como parte de sus rituales de santería, por lo que muy molesta le pidió que se lo regrese y aseguró que todos saben que ella debe "alimentar a sus santos".