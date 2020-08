Niurka Marcos arremete contra Paty Navidad y Lorena Herrera

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Niurkas Marcos dio su opinión sobre las polémicas recomendaciones de Lorena Herrera acerca de utilizar dióxido de cloro para curar el coronavirus y además 'sacó las uñas' para defender a la comunidad LGBTI tras el comentario de Paty Navidad, quien no acepta el cambio de género.

La polémica surgió porque Herrrera afirmó que el dióxido de cloro "no sabe a nada. Yo ya lo probé, pero a mí no me cayó bien", por lo que Niurka planteó que solo sirve para blanquear las alfombras del hogar, pero que no ayuda para limpiar "la conciencia sucia".

La cubana repitió varias veces que no se dejen engañar porque “¡es un veneno! Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca”.

Estalla contra Paty Navidad

La explosiva cubana también estalló contra Navidad, quien desde hace meses ha estado en el ojo público tras varios comentarios sobre la supuesta implantación de un chip a través de la vacuna contra el covid-19 y el uso de mascarillas.

“Solo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en el internet. No hay certeza de nada. No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”, expresó Marcos.

Hace poco a través de redes sociales, Paty dijo que las personas "trans" siempre serán hombres o mujeres según su nacimiento.

"Creo que la elección de ser hombre o ser mujer está en el alma, en las entrañas, la mente. No somos quienes para juzgara a nadie. Si alguien quiere cortarse el pene y ponerse vagina, con la pena ella ya se siente mujer, te guste o no. La elección de ser o no hombre o mujer está en el alma, en la mente. No somos nadie para juzgar”, finalizó Marcos.