Lorena Herrera dice que no se vacunará contra el covid-19  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lorena Herrera se volvió tendencia en Twitter al mostrar su respaldo a Paty Navidad y asegurar que no se vacunará contra el covid-19.



Herrera explicó que su decisión se debe a los posibles efectos de la vacuna, pues hasta ahora no se sabe ni siquiera qué consecuencias traería a corto o mediado plazo.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría”, dijo en una entrevista con el progama Hoy.



“Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”, dijo.



Por otra parte, lamentó que la gente pida a Paty Navidad que cierre su cuenta de Twitter, solo por ser una mujer muy sincera.

Ante esto Paty escribió un tuit donde le agracede su respaldo, a lo que Herrera contestó:

“¡Gracias a ti bella! ¡Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informarán por su cuenta, lo constatarán y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen. ¡Gracias por tu Valentía! ¡La verdad se está revelando!”.