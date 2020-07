Carmen Salinas arremete contra Paty Navidad por comentarios sobre la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La actriz mexicana Carmen Salinas arremetió contra su colega Paty Navidad por sus controvertidas declaraciones sobre el coronavirus, según ella un virus creado por las élites con el fin de gobernar el mundo.

Salinas, quien siempre opina sobre temas de su incumbencia o no, incluso aseguró que Paty Navidad es hipocondríaca, pero además en tono sarcástico dijo que lo que ella pensara sobre la pandemia no le interesaba.

"A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo no. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno. No es cosa ni de políticos, ni de partidos, ni de gobiernos, es una cosa de la naturaleza", dijo a las cámaras del programa Venga la Alegría.

Salinas además recordó su mala experiencia al trabajar con la actriz.

“Yo ya la conozco. A Paty Navidad le teníamos que tener un doctor de fijo cuando hizo Aventurera por la hipocondría tan grande, porque le subía la presión, le bajaba la presión... En Zacatecas no quería salir a trabajar y estaba echada en el suelo y entramos ‘El Chato’ y yo a decirle que saliera a trabajar, estaba de Aventurera, dijo ‘Me siento muy mal’, (le digo) ‘Déjala, Chato, pero la señora va a devolver el dinero para devolverle a la gente las entradas. (Le digo) ‘Ahorita no te dejo salir de aquí hasta que no devuelvas el dinero de las entradas', estaba lleno, abarrotado el lugar en Zacatecas…y se levantó corriendo a trabajar”, expresó.

En los últimos meses, Paty ha publicado una serie de mensajes en los que habla de conspiraciones, visitas alienígenas, entre otras cosas.

Navidad ha expresado su postura frente a temas como el cambio climático, el feminismo, la red de tecnología 5G, y por supuesto, la pandemia del coronavirus donde se rehúsa a utilizar cubrebocas.

