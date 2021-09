Kim Kardashian reacciona al look de 'La More' inspirado en la Met Gala 2021

La empresaria eligió un estilismo de Balenciaga que cubrió por completo su rostro. 'La More' realizó una parodia del look. Foto AFP| Instagram @la_more_official

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El atrevido look de la empresaria Kim Kardashian en los premios Met Gala 2021 fue parodiado por el comediante hondureño Saúl Fox, conocido popularmente como 'La More', sin imaginar que la socialité reaccionaría a su publicación.

A través de las historias de Instagram, el ceibeño publicó un video que lo muestra envuelto en bolsas de basura y diversas telas negras mientras realiza una divertida pasarela en la que simula ser la famosa Kim Kardashian.

En cuestión de horas, el video logró acumular más de tres millones de reproducciones en TikTok y gracias al poder de las redes sociales llegó a los ojos de la famosa, quien decidió enviarle un mensaje. "Eso es divertido (That was funny, en inglés)", escribió Kim en el mensaje para 'La More'.

El comediante resultó impactado y reveló que "no lo podía creer cuando vi la notificación de que Kim me había respondido la historia etiquetándola". Asimismo, compartió con sus seguidores una historia donde escribió que "de ahora en adelante no acepto que nadie me deje en visto ni que se la venga a tirar de socado conmigo porque ni Kim Kardashian se me fresea".

El polémico vestido de Kim Kardashian

El famoso vestido que lució Kim Kardashian, en los premios Met Gala 2021, fue motivo de críticas, burlas y polémica, pues surgieron varias hipótesis de su decisión al lucir esta extraña vestimenta.

Un vestido negro que tapaba su rostro, zapatos de punta negros y solo su impecable cola de caballo guindando dejó a muchos sorprendidos que comenzaron a especular que estaba relacionado con la situación que se vivía en Afganistán, sin embargo, hasta el momento la famosa no se ha pronunciado al respecto.

Lo cierto es que los memes no la perdonaron y comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. También parodias como la que realizó 'La More', no obstante, la famosa parece tomarlo con gracia y no molestarse.

