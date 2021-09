¿Qué canción le dedicó Lucero a Mijares tras su divorcio?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El matrimonio que conformó Lucero junto a Manuel Mijares fue uno de los más sonados, y no digamos su divorcio en 2011, después de 14 años juntos.



A pesar de su separación, la pareja sigue manteniendo una buena relación de compañerismo y amistad, pues ambos se han dedicado a educar a sus hijos y hasta mantienen una buena relación laboral.



Tanto Mijares como Lucero son parte del jurado del programa "El Retador" y es aquí donde la protagonista de telenovelas confesó que tras su separación le dedicó una canción a su exesposo.



El comentario surgió durante una pausa que hicieron los concursantes, en el espacio conocido como “El informante”, Mijares fue cuestionado por el youtuber Bert-Oh sobre el origen de la canción "Si me tenías".

El cantante afirmó que no iba dedicada para alguien en especial y aclaró que no la había cantado pensando en su relación con Lucero luego de terminar.



De inmediato, Lucero intervino y admitió que creyó que el tema era dedicado para ella, así como una indirecta, por lo que ella decidió responder.



"Fue de ardida, porque de ardidos a ardidos, pues yo gano de ardida, yo hice una respuesta que dice 'No pudiste amar así'", comentó.