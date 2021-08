Britney Spears explica por qué posa sin camisa y sorprende a sus fans

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears sorprendió a sus seguidores una vez más, luego de publicar unas fotografías donde aparece sin camisa, explicando las razones para hacerlo.



Fue tras haberse dado a conocer que su papá renunciará a su tutela que la cantante aclaró que no está embarazada ni se ha hecho una operación de busto.



La artista ha estado publicando este tipo de fotografías desde el pasado 24 de julio, algo que fue interpretado como un mensaje a su padre Jamie Spears.



La intérprete de "Toxic" aseguró que quitarse la ropa la hace sentirse más ligera y como una mujer sensibe, que necesita mirarse en su forma más pura:

Este fue su mensaje:



"No, chicos, no me hice una cirugía de busto en una semana y tampoco estoy embarazada. Tengo busto en estas fotos porque devoré comida. Antes de mostrarles más fotografías de mi cuerpo, quiero que entiendan por qué decido exponer mi piel



Creo que es bastante retorcido que la respuesta inmediata que recibe una mujer que es atractiva y que enseña su cuerpo es tratar de taparla, y no estoy hablando de mujeres que exhiben su físico en clubs de striptease o en sus actuaciones, hablo de cosas prácticas. Como cuando estás en el coche y te das cuenta de que llevas camisa de manga larga en pleno veran. Mi respuesta inmediata a quitarme esa capa es decir: 'Me siento genial'



He tenido mil millones de presentaciones en los que he hecho eso y, para mi horror, uhhh, a veces no me veía tan bien, demasiadas veces y es vergonzoso, pero en mi imaginación se sentía genial.



Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo.



De todos modos, apuesto a que se preguntan por qué expondría mi cuerpo ahora. Es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera. Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como nací y para mí, mirar hacia atrás y ver mis fotos es una locura. Comprobar cómo, psicológicamente, verme en mi forma más pura evidencia dolor, heridas, lágrimas y cargas pesadas. Y eso no es lo que soy”.

No, no voy a hacer topless por el resto de mi vida porque sería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado



¡Y admito que los comentarios de Free Britney después de que me quité la camisa fueron realmente jodidamente divertidos! La campaña Free Britney comenzó con todas tus increíbles camisetas rosas Free Britney desde hace tres años.



El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar, mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos.