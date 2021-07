Britney Spears estalla contra familiares que ahora le "muestran apoyo"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears estalló contra aquellos que dicen mostrarle su "apoyo", pero que realmente solo aprovechan el escándalo de su tutela para figurar.



A través de un extenso mensaje en Instagram, la famosa dijo que las personas más cercanas a ella jamás le tendieron una mano cuando "se estaba ahogando".



Aunque Spears no mencionó nombres, sus seguidores creen que el mensaje iba dirigido a su hermana menor Jamie Lynn, quien en los últimos días salió a defenderla en redes sociales.



La exestrella de Zoey 101 dijo a través de historias de Instagram que no se había pronunciado porque no le correspondía, pero que desde que nació ha amado y apoyado a su hermana.

Lea aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre



A raíz de esa publicación, Britney, que lucha por recuperar su "libertad" de la tutela de su padre, no tardó en enviar un contundente mensaje.



Aquí el mensaje de la intérprete de Toxic:



"No hay nada peor que las personas más cercanas a ti, que nunca estuvieron a tu lado ahora publiquen cualquier cosa sobre tu situación y hablen con rectitud para pedir apoyo ¡No hay nada peor que eso!



¿Cómo se atreven las personas que más amas a decir algo al respecto? ¿Alguna vez me tendieron la mano para levantarme en ese momento? ¿Cómo se atreven ha hacerlo público que ahora les importo, me brindaron una mano cuando me estaba ahogando?



Nuevamente no, así que si estás leyendo esto y sabes quién sos, y si realmente tenes las agallas para decir algo sobre mi situación solo para salvar tu publicidad, si vas a publicar algo, por favor, detén el enfoque recto cuando estás tan lejos de ser recto que ni siquiera es gracioso y que tengas un buen día.



PD: si estás leyendo esto hoy y puedes identificarte. Lo siento porque sé lo que es y te envío mi amor".



El mensaje lo acompañó con una fotografía que decía: "Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién te ayudó antes de que tuvieras que preguntar".