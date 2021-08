¿A quiénes les dejará Vicente Fernández su millonaria fortuna?  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En medio de la crisis de salud que vive Vicente Fernández, en los últimos días circuló que el testamento del cantante ya estaba destinado para uno de sus descendientes.



Al parecer, el cantante fue previsor y desde hace un tiempo dejó estipulados a sus herederos para no ocasionar problemas en su familia.



Herederos

Su principal objetivo fue no dejar desamparada a su esposa, Maria del Refugio Abarca Villaseñor, ante un posible fallecimiento. Explicó también que dejará gran parte de su inmensa fortuna a sus hijos y nietos.



“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, aclaró Vicente, tiempo atrás.



A las familias de sus hijos, de parte de Vicente Fernández Jr., los nietos que el Charro de Huentitán ha contemplado en su testamento son Ramón, Sissi, Fernanda y Vicente Fernández IV.



Por parte de Alejandro Fernández se encuentran sus nietos América, Alex, Valentina, Emiliano y Camila Fernández, quien le dio a Cayetana, su primera bisnieta.

Fortuna

Por más de 40 años, Vicente Fernández ha mantenido su posición como el más grande cantante vivo de México.



En su larga carrera artística como actor, cantante y productor tiene un patrimonio neto de 25 millones de dólares (499 millones 982 mil 500 pesos mexicanos).