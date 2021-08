"Velvet by Cupcakes Garden", el rincón mágico que cautiva en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA, HONDURAS.- Tomar un café, disfrutar de un helado o de un pedazo de pastel se convirtió en la rutina favorita de los 'pateplumas', pues con la llegada del novedoso emprendimiento de la chef Jenny Carolina Amaya, la "Tierra del Junco" se dejó encantar con la magia y sabores que ofrece el lugar.

Ella nunca pensó que su talento tomaría tanta popularidad, tampoco creyó que su marca figuraría en los eventos más importantes del país y menos se imaginó que colocaría un local para emprender. Sin embargo, Jenny fue sorprendida por la vida gracias a su dedicación y perseverancia.

"Desde pequeña soñé con una pastelería bella y diferente, que les hiciera imaginar como a mí", contó a EL HERALDO.

Fue entonces que junto a sus hermanos decidió apostar por un increíble café, repostería y heladería al que llamó 'Velvet by Cupcakes Garden'. Se trata de un lugar tierno y acogedor que ofrece los mejores y más llamativos postres de la ciudad.

Tiene 10 años en el rubro, ha realizado diversas tendencias y sigue especializándose con nuevas propuestas. Así es la chef Jenny Amaya. Foto: El Heraldo

Cabe mencionar, que la chef comenzó su emprendimiento -en línea- en Tegucigalpa, pero decidió establecerse en su ciudad natal. EL HERALDO consultó las razones de su decisión, pues era más conocida en la capital, a lo que ella contestó: "Sentía que mi pueblo necesitaba algo novedoso como 'Velvet', Santa Bárbara ha estado en el olvido, el propósito de abrir mi negocio ahí es que muchos visiten el lugar y por ende conozcan las maravillas de la zona".

Los deseos de la chef parecen convertirse en realidad con tan solo que los mencione. Se conoce que 'Velvet' es sensación entre los 'pateplumas', aunque también es visitado por extranjeros y catrachos residentes en otras ciudades.

Los números estaban de su lado

Jenny Carolina, de 40 años, es originaria de Santa Bárbara, al norte de Honduras. Se graduó de licenciada en Administración de Empresas, aunque su pasión siempre fue la pastelería, misma que le enseñó su madre desde sus 12 años.

Diversas y difíciles situaciones que se le presentaron en su vida le sirvieron como una especie de catapulta para salir adelante y consolidar una envidiable carrera gastronómica en el país.

Tras años de ejercer su profesión, decidió hacerla a un lado, especializarse con cursos de pastelería en Estados Unidos y Colombia, para posteriormente, dedicarse de lleno a su emprendimiento al que llamó 'Cupcakes Garden'.

Han pasado 10 años desde aquella decisión que marcó positivamente su vida, pues aunque 'Cupcakes Garden' es en línea, su bandeja de entrada siempre está llena de pedidos.

Según contaron algunos clientes a EL HERALDO, su sabor, propuestas y entrega al realizar cada pedido se ha robado el corazón de muchos capitalinos, quienes la tienen en cuenta en cada ocasión especial que se les presenta.

Colores pasteles, flores y luces bajas engalan el negocio de la talentosa chef. Foto: El Heraldo



Claves del éxito

Actualizarse, aprender nuevas técnicas e innovar son las principales claves de Jenny, quien asegura que su trabajo "es un reto personal de todos los días".

Por lo pronto, la talentosa chef planea consolidar 'Cupcakes Garden', expandir 'Velvet' por todos los rincones de la nación cinco estrellas y seguir adaptándose a las tendencias que van surgiendo. "Deseo que 'Velvet' se convierta en la prueba de lo que Dios hace cuando le creemos", dijo Amaya.

"Me gustaría decirles a los que piensan emprender que pongan a Dios en primer lugar, es una tarea difícil comenzar un negocio, habrá días malos, días de desánimo, días en los que no será lo que uno espera, pero con la fe puesta en Dios no podrán rendirse", agregó.

El emprendimiento de Amaya va viento en popa y su talento sirve como motivación para muchos, pues ser su propio jefe requiere de muchos sacrificios que hay que poner en juego para lograr objetivos. ¡Enhorabuena! por su novedoso negocio que engalana las calles de Santa Bárbara.

Los santabarbarenses que deseen visitar 'Velvet', deben saber que se ubica en la ciudad de Santa Bárbara, contiguo a Páramo Bistro, frente a Notaría/Abogada Tróchez. Atienden de lunes a sábado de 8:00 a .m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

También pueden encontrarla en redes sociales como 'Velvet by Cupcakes Garden'.Asimismo, los capitalinos pueden realizar sus pedidos o cotizaciones en 'Cupcakes Garden'.

Para una atención más personalizada pueden comunicarse al (504) 8732-0215.

Los pateplumas ya puede disfrutar de una experiencia diferente con los helados que ofrece 'Velvet'. Foto: El Heraldo

