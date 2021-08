Billie Eilish confiesa que tiene una "terrible" relación con su cuerpo

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La famosa cantante Billie Eilish confesó que no tiene una buena relación con su cuerpo, al mismo tiempo que criticó los estereotipos para lucir una figura envidiable.



La ganadora del Grammy asegura que para sus presentaciones tiene que separar sus ideas de su cuerpo de lo contrario afectaría su estado mental.



"Uso ropa que es más grande y más fácil de mover sin mostrarlo todo, puede ser realmente poco favorecedora", explicó.



"En las imágenes, parece que ni siquiera sé qué uso, pero simplemente separo los dos por completo. Porque tengo una relación tan terrible con mi cuerpo, como no lo creerías... Así que tengo que disociarme", comentó.

De igual forma, dijo que no entiende por qué la sociedad está tan obsesionada con los cuerpos. "Nosotros solo necesitamos el cuerpo para comer, caminar y hacer popó... solo lo necesitamos para sobrevivir".



Agregó: "Es ridículo que a alguien le importen los cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué nos importa? ¿Sabes, cuando realmente lo piensas?".



La interprete de "Bad Guy" dijo que ve a la gente en internet luciendo como ella nunca lo hizo y de inmediato me pregunto ¿cómo hizo para verse así?.



"Conozco esta industria y lo que la gente usa en las fotos, y sé que lo que parece real puede ser falso", comentó la famosa cantante.



"Sin embargo, todavía lo veo y digo, oh Dios, eso me hace sentir muy mal. Y quiero decir, tengo mucha confianza en quién soy, y estoy muy feliz con mi vida ... obviamente no estoy feliz con mi cuerpo, pero ¿quién lo es?", afirmó.



La artista también dijo que se siente muy agradecida de haber crecido en una familia que le diera mucho apoyo y hablaran sobre los estereotipos.

