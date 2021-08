Kathy Griffin anuncia que tiene cáncer de pulmón

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La comediante estadounidense Kathy Griffin compartió con sus seguidores que se le diagnosticó cáncer de pulmón y que está a punto de someterse a una cirugía.



Fue a través de una publicación de Instagram que reveló que está en la etapa 1 y que al parecer la operación sería lo único que necesitaría para mejorar su estado de salud.



La actriz de 60 años confesó que nunca en su vida ha fumado, pero que pese a tener la enfermedad se siente optimista de que saldrá triunfadora.

Este fue su mensaje:



"Chicos, tengo que contarles algo. Tengo cáncer. Estoy a punto de someterme a una cirugía para removerme la mitad de mi pulmón izquierdo. Sí, tengo cáncer de pulmón a pesar de que nunca he fumado.



Los doctores están muy optimistas porque está en la etapa uno y solo en mi pulmón izquierdo. Esperamos que no necesitaré ni quimioterapias ni radiación después de la intervención y que tendré una función normal en mi respiración. Debería de poder levantarme y corre en un mes o incluso antes.



Han sido 4 años tremendos, tratando de volver al trabajo, haciéndolos reír y entreteniéndolos, pero voy a estar bien.



Claro que ya estoy completamente vacunada contra el covid-19, las consecuencias de no estarlo hubieran sido más seria. Por favor, manténganse al día con sus chequeos médicos porque eso puede salvarte la vida".