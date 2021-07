Kriz Reales anuncia que se convertirá en mamá

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La reconocida maquillista hondureña, Kriz Reales, compartió con sus seguidores que en pocos meses se convertirá en mamá por primera vez.



La también empresaria anunció a través de un tierno video en sus redes sociales la llegada del nuevo integrante al hogar que forma junto a Daniel Guzmán.



Reales generó incertidumbre entre sus seguidores desde un día antes diciendo que habría un nuevo lanzamiento, por lo que muchos esperaban un nuevo producto de maquillaje.

Horas después publicó la imagen de uno de sus ultrasonidos y un amoroso mensaje de la emoción que siente por esta nueva etapa que atravesara.



Este fue su amoroso mensaje: