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Salvador Madrid habla de su vida, sus recuerdos y las lecciones del camino

Detrás del poeta y gestor cultural hay un hombre con recuerdos, desafíos, aprendizajes y muchas historias por compartir. Salvador Madrid abrió su corazón a EL HERALDO en una conversación especial para Tictac.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 17:04
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