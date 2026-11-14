Aeronáutica civil aclara origen de objeto luminoso visto en cielo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) aclaró este sábado cuál es el origen del objeto luminoso observado en el cielo -la noche del viernes- y que fue reportado en redes sociales por hondureños en distintos puntos del país.

"Se trata del lanzamiento del vehículo espacial Starship, de SpaceX, desde Boca Chica, Texas".

Aeronáutiva Civil explicó que la trayectoria ya había sido contemplada en un aviso aeronáutico emitido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).