Aeronáutica civil aclara origen de objeto luminoso visto en cielo hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) aclaró este sábado cuál es el origen del objeto luminoso observado en el cielo -la noche del viernes- y que fue reportado en redes sociales por hondureños en distintos puntos del país.
"Se trata del lanzamiento del vehículo espacial Starship, de SpaceX, desde Boca Chica, Texas".
Aeronáutiva Civil explicó que la trayectoria ya había sido contemplada en un aviso aeronáutico emitido por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
🚀 ¿Viste un objeto luminoso desplazándose por el cielo hondureño?La AHAC informa que su observación estaría relacionada con el lanzamiento espacial STARSHIP de SpaceX, realizado este 13 de noviembre desde Texas, Estados Unidos.#AHAC #Honduras https://t.co/VECsIbu5ck— Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) (@aeronautica_hn) November 14, 2026
La noche del viernes SpaceX lanzó con éxito su decimoquinta misión de prueba de Starship, aunque tuvo que desviar el cohete propulsor Super Heavy a aguas del golfo de México en lugar de intentar recuperarlo con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en Starbase, en el sur de Texas.
La compañía aeroespacial del magnate tecnológico Elon Musk informó en su cuenta de X que el Super Heavy había sido "desviado hacia un amerizaje en alta mar en el golfo" sin ofrecer de momento más detalles.
Durante su recorrido, la nave alcanzará una velocidad máxima de 17.600 millas por hora, casi 23 veces la velocidad del sonido, según explicó Dan Huot, representante de SpaceX a medios locales. La compañía tenía previsto que Starship permaneciera unas 22 horas en órbita desplegando los V3 antes de intentar su regreso a la Tierra este sábado.