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¿Entregará Salvador Madrid algún día las llaves de Los Confines?

¿Está Salvador Madrid dispuesto a entregar algún día las llaves de Los Confines a alguien más? El poeta y gestor cultural nos respondió a esta pregunta y compartió su visión sobre el futuro de este emblemático espacio.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 17:12
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