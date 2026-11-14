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Salvador Madrid: “Escribo únicamente lo que me orienta a vivir”

El poeta y gestor cultural Salvador Madrid recuerda sus orígenes en Naranjito, Santa Bárbara, donde creció rodeado de sus abuelos, tías y tíos. Su infancia transcurrió en un entorno sin electricidad, pero lleno de historias y posibilidades para imaginar, una experiencia que marcó su manera de ver el mundo y su relación con la escritura.

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 17:16
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