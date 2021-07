Muere a los 78 años la cantante y actriz italiana Raffaella Carrá

ROMA, ITALIA.- Raffaella Carrá, la icónica cantante italiana de los temas "A far l'amore comincia tu", "Tanti Auguri" o "Caliente, caliente" falleció este lunes a causa de una enfermedad que la mantuvo lejos de su vida pública.



"Raffaella nos ha dejado, nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", informó Sergio Japino, su expareja.



A Carrà, cuyo nombre verdadero era Raffaella Maria Roberta Pelloni, le decían Raffa de cariño. Nació en Boloña el 18 de junio de 1943. Comenzó su carrera como cantante, bailarina, presentadora de televisión y actriz cuando era niña.



No se casó ni tuvo hijos, aunque tuvo una pareja por mucho tiempo.



Se desconoce por el momento cuándo ni dónde se celebrará el funeral, pero Japino dijo que "había pedido un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas".