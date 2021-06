"Me dio cáncer de piel": Eduardo Capetillo revela preocupante diagnóstico

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor Eduardo Capetillo preocupó a sus seguidores tras informar que fue diagnosticado con cáncer de piel.



El galán de telenovelas dio la triste noticia a través del canal de YouTube de sus hijas, Ana Paula y Alejandra, donde ambas comparten videos sobre sus vivencias.

"Quiero decirles queridos amigos que, esta sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto. Y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo: 'nunca más te vuelve a dar un rayo solar'", relató Capetillo.



Sin embargo, el actor de 51 años no dio mayores detalles sobre su condición actual, el tratamiento que sigue o cuándo recibió el preocupante diagnóstico. Lo que sí hizo, fue alertar a los seguidores de sus hijas para que se cuiden y no se expongan a la radiación del sol.

Todo esto sucedió mientras sorprendió con sus habilidades al maquillar a su hija Ana Paula y demostrar la divertida relación que sostienen.