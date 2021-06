Belinda y Danna Paola enfrentadas de nuevo ¿Christian Nodal es la causa?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Christian Nodal y Belinda siguen dando de que hablar, pero esta vez no es por su compromiso, más bien la polémica incluye a la cantante Danna Paola.

Las cantantes y actrices lucieron ayer el mismo atuendo en redes sociales y despertaron toda clase de comentarios sobre a quién se le veía mejor.

Sin embargo, el comentario que desató la polémica fue el del prometido de Belinda, el cantante de regional mexicano Christian Nodal, desde su cuenta de Instagram.



Christian reaccionó a la fotografía que compartió Belinda con un conjunto color rosa, azul, amarillo y verde, en donde también lució el cabello suelto y a los hombros con unas ondas relajadas.

Las guapas cantantes y actrices lucieron el mismo atuendo en sus redes sociales.





“Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas?”, escribió Belinda en la publicación, en donde también etiquetó a la actriz y cantante argentina Martina Stoessel, mejor conocida como Tini Stoessel , y a la cantante española Lola Índigo.

Poco después Nodal comentó: “Reyna, todo te queda mejor que a nadie (sic)”, junto a un emoji de corazón y una rosa. En redes, cientos de seguidores interpretaron las palabras del cantante de "Botella tras botella" como un enfrentamiento directo a Danna Paola.

Algunos usuarios criticaron el comentario de Nodal y le recriminaron por inmiscuirse en los asuntos de las cantantes: “Lo habrá dicho por Danna Paola”, “no creo que tu comentario sea necesario, ambas son bellas”, le escribió uno.



Aunque otros internautas también celebraron el comentario de Nodal, quien “está halagando a su futura esposa, como debe ser”.



Danna Paola utilizó el mismo conjunto en una publicidad digital de su nuevo sencillo “Mía”, en las distintas plataformas de streaming disponibles.



Esta no sería la primera vez que las cantantes se enfrentan en redes sociales por un desafortunado comentario de Christian Nodal, quien anteriormente comentó que no haría un dueto con Danna, pues sólo tenía interés en trabajar con Belinda. Con quien, al momento, ha grabado dos sencillos. El último es el tema de la telenovela Y si nos dejan.



En febrero de este año, Nodal fue cuestionado por uno de sus fanáticos sobre la actuación que había pactado con la protagonista de Élite, y que no ocurrió porque prefirió interpretar el tema con su ahora prometida.